Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Rensch in pole su Tsimikas

Dopo l'ultima sosta nazionali della stagione andata ormai in archivio, la Roma è pronta a tornare in campo per dare il via al rush finale di rincorsa al quarto posto. Alle 20.45, a San Siro, la squadra di Gasperini sarà ospite dell'Inter di Chivu nel big-match della 31esima giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso deve fare ancora a meno di Wesley, Koné, Dybala, Ferguson e Dovbyk, ma ritrova Soulé e Celik rispetto all'ultima di campionato. In difesa davanti a Svilar confermato il pacchetto Mancini-Ndicka-Hermoso, con Celik esterno a destra e uno tra Rensch (in pole) o Tsimikas a sinistra. In mediana la coppia azzurra Cristante-Pisilli, mentre Pellegrini sarà al fianco di Soulé a supporto di Malen.