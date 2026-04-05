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Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Rensch in pole su Tsimikas

Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Rensch in pole su Tsimikas - immagine 1
L'olandese sembra essere in vantaggio sul greco per giocare esterno a sinistra. A centrocampo la coppia azzurra Cristante-Pisilli, ok Soulé dal 1'
Redazione

Dopo l'ultima sosta nazionali della stagione andata ormai in archivio, la Roma è pronta a tornare in campo per dare il via al rush finale di rincorsa al quarto posto. Alle 20.45, a San Siro, la squadra di Gasperini sarà ospite dell'Inter di Chivu nel big-match della 31esima giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso deve fare ancora a meno di Wesley, Koné, Dybala, Ferguson e Dovbyk, ma ritrova Soulé e Celik rispetto all'ultima di campionato. In difesa davanti a Svilar confermato il pacchetto Mancini-Ndicka-Hermoso, con Celik esterno a destra e uno tra Rensch (in pole) o Tsimikas a sinistra. In mediana la coppia azzurra Cristante-Pisilli, mentre Pellegrini sarà al fianco di Soulé a supporto di Malen.

Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani:

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LA GAZZETTA DELLO SPORT ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.

IL CORRIERE DELLO SPORT ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.

IL TEMPO ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen.

TUTTOSPORT ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.

 

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