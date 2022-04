Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Mourinho lancia Veretout

I giallorossi dovranno fare a meno di due titolari come Cristante e Zaniolo

La Roma torna in campo nel big match contro l'Inter di Simone Inzaghi, nella serata che segna il secondo ritorno di José Mourinho a 'San Siro' dopo quello in Coppa Italia. Per lo Special One doppia assenza pesante, perché a quella di Zaniolo per squalifica si è aggiunta ieri anche quella di Cristante, per un problema lombare. In campo è pronto a scendere Jordan Veretout, con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham, come nel derby. Ecco la probabile formazione della Roma sui principali quotidiani sportivi.