Inter-Roma, le formazioni ufficiali di Inzaghi e Mourinho

Lo Special One senza diversi titolari si affida a Lukaku in coppia con El Shaarawy. Sulle corsie esterne Kristensen e Zalewski

Inter-Roma non è mai stata una partita come le altre e il passaggio di Lukaku in giallorosso quest'estate, ne ha di certo inasprito la rivalità. I giallorossi a San Siro proveranno a mettersi definitivamente da parte il brutto avvio di campionato mentre i nerazzurri si giocano la testa della classifica. Mourinho dovrà fare a meno di diversi titolari (Dybala, Pellegrini, Smalling, Spinazzola e Renato Sanches) ma si affiderà al solito belga in attacco. In porta torna Rui Patricio con Cristante nel ruolo di mezzala insieme a Bove con Paredes regista.