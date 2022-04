Inter-Roma, le formazioni ufficiali di Inzaghi e Mourinho

Torna dal 1' Sergio Oliveira mentre davanti ci sono Pellegrini, El Shaarawy e Abraham. Fuori Veretout

La Roma affronta l'inter oggi alle ore 18, ecco le scelte di Inzaghi e Mourinho. Out per infortunio Cristante. Assente anche Zaniolo per squalifica. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce Zalewski e Karsdorp mentre a centrocampo torna Oliveira vicino a Mkhitaryan. Dietro ad Abraham Pellegrini e El Shaarawy. Pochi problemi per Simone Inzaghi che deve fare a meno di Vidal, mentre gli altri sono tutti a disposizione dell’ex mister della Lazio. In attacco ci sarà Edin Dzeko che ha segnato alla Roma sia all’andata che nei quarti di finale di Coppa Italia.