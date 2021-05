Inter-Roma, le formazioni ufficiali di Conte e Fonseca

L’Inter campione d’Italia sfida la Roma a San Siro in un big match che ha certamente più importanza per i giallorossi. L’obiettivo della squadra di Fonseca ora è centrare la Conference League, per non restare fuori dalle coppe...

L'Inter campione d'Italia sfida la Roma a San Siro in un big match che ha certamente più importanza per i giallorossi. L'obiettivo della squadra di Fonseca ora è centrare la Conference League, per non restare fuori dalle coppe nella prima stagione di Mourinho nella Capitale. Il tecnico romanista per la sfida di Milano recupera in extremis Villar, Perez e El Shaarawy. Tutti e tre cominciano il match dalla panchina. Confermata la difesa a quattro e, soprattutto, il giovane Darboe, che gioca la seconda partita consecutiva dal primo minuto in mediana con Cristante. La linea difensiva è inedita: da destra verso sinistra ci sono Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Santon, che ha vinto il ballottaggio con Peres. In avanti nessuna sorpresa. Torna in panchina Mayoral, che lascia il posto a Dzeko. Dietro il bosniaco il trio formato da Mkhitaryan, Pellegrini e Pedro. Difesa sperimentale anche per Antonio Conte, che davanti a Radu schiera un terzetto formato da Skriniar, Ranocchia e D'Ambrosio. In mediana c'è Vecino, che parte dall'inizio insieme a Barella e Brozovic. Sugli esterni ci sono Darmian e Perisic. In avanti fuori Lautaro, ci sono Lukaku e Sanchez.