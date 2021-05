Inter-Roma, la moviola: quattro ammoniti giallorossi, Conte chiedeva un rigore

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida del Meazza

Redazione

Al Meazza si gioca la sfida tra Inter e Roma, valevole per la 36esima giornata di Serie A. La gara, iniziata alle ore 20:45, è arbitrata dal direttore di gara Chiffi. Al Var Pairetto. Di seguito tutti gli episodi, i cartellini e i casi Var della partita:

Arbitro: Chiffi Assistenti: Imperiale-Bresmes IV Uomo: Prontera Var: Pairetto AVar: Di Iorio

84' - Darboe perde una palla pericolosissima al limite dell'area di rigore. La fa sua Pinamonti, che prova la conclusione che però finisce alta. Lo stesso centrocampista giallorosso poco dopo il tiro tocca l'attaccante nerazzurro e così tutti i calciatori interisti protestano chiedendo rigore. Chiffi dice di no, e il Var conferma la sua scelta.

82' - Ammonizione per Karsdorp. Sulla ripartenza dell'Inter da calcio d'angolo della Roma, Hakimi si porta al limite dell'area di rigore. Darboe ultimo uomo riesce a temporeggia

71' - Ammonizione per Kumbulla. Durante un'azione d'attacco giallorossa il difensore correndo verso il pallone impatta con Barella, pestandogli il piede.

70' - La Roma riesce a rubare palla all'Inter, ma Chiffi fischia un fallo di Santon su Brozovic. Lorenzo Pellegrini si lamenta con l'arbitro giudicando il fischio troppo generoso.

45'+2' - Finisce il primo tempo, poco lavoro per l'arbitro che tira fuori due cartellini gialli per la Roma, il primo per Darboe e il secondo per Santon.

28' - Ammonizione per Santon. Il difensore scivola mentre Sanchez riparte in contropiede verso l'area avversaria. Non potendo più recuperare, il numero 18 decide di trattenerlo e così rimedia il cartellino. I giocatori dell'Inter si lamentano con Chiffi: secondo loro era espulsione, pensiero non condiviso dall'arbitro.

5' - Ammonizione per Darboe: il gambiano entra in ritardo su Sanchez durante una ripartenza nerazzurra. Chiffi non lascia correre ed estrae il primo cartellino della partita.

3' - Darboe ruba il tempo a Sanchez e fa suo il pallone. Il nerazzurro dopo il contrasto cade a terra chiedendo il fallo. L'arbitro non lo accontenta e dice che è tutto regolare.