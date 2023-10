Inter-Roma, la moviola: ammoniti due dei tre centrali giallorossi

La Roma è pronta ad affrontare l' Inter in un match dai tanti risvolti: uno su tutti Romelu Lukaku . Da capire come il belga verrà accolto da San Siro, se verranno utilizzati i fischietti preannunciati dal tifo organizzato nerazzurro e se l 'arbitro Maresca prenderà provvedimenti a riguardo. I suoi assistenti saranno Peretti e Bresmes mentre il quarto uomo Manganiello . Al Var c'è Di Paolo coadiuvato da Dionisi (AVar).

86' - Cartellino giallo per proteste a uno dei componenti della panchina giallorossa.

67' - Il cartellino giallo arriva anche per Cristante che in elevazione colpisce con il braccio il volto di Mkhiaryan.

63' - Giallo per Bastoni che commette falo su El Shaarawy al limite dell'area nerazzurra.

55' - Ammonito Calhanoglu per un fallo per gioco pericoloso su Bove.

50' - Cartellino giallo anche per Paredes che spende un fallo a centrocampo su Barella. L'argentino era diffidato e salterà Roma-Lecce.

46 ' - Ammonizione per Ndicka autore di un fallo su Thuram.

33' - Primo ammonito dell'Inter è Pavard , autore di un fallo in area giallorossa su Bove.

13' - Il primo cartellino giallo è per Gianlca Mancini. Il difensore viene ammonito dall'arbitro per proteste a seguito di un'azione in area giallorossa dove il capitano chiedeva fallo su Ndicka. Maresca ha poi detto a Mancini "La prossima volta che mi dici qualcosa vai fuori".