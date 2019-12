Inter-Roma, il web nerazzurro: “Partita difficile ma noi siamo da vertice. Lazio, aiutaci tu…”

“Siamo forti e vogliamo confermare di poter essere da vertice. E se poi la Lazio ci aiuta…”. Affinità elettive e amicizie di lunga data, accendi San Siro e pensi subito all’Olimpico: “Ci aspettano quattro partite decisive ma quella contro la Roma la temo in particolar modo”. Giallorossi in crescita e un calendario che vede la capitale come il crocevia delle ambizioni: “Noi dobbiamo e possiamo vincere, poi speriamo in un regalo della Lazio”.

Nerazzurri e biancocelesti si stringono la mano, abbracciando più o meno virtualmente un futuro legato a doppio filo: “Noi battiamo la Roma e loro la Juve. Un favore reciproco insomma“. Il web interista gioca un match doppio, cesellando risvolti psicologici che danno una speranza in più: “Avremo il vantaggio di giocare prima dei bianconeri, ecco perché un risultato positivo sarebbe fondamentale. La pressione sarebbe tutta su di loro”.

Prima della sfida a distanza, c’è da fare i conti con le insidie di un confronto che non lascia tranquilli: “La Roma ha ritrovato una identità e noi siamo in piena emergenza a centrocampo, ci sarà da soffrire”. Tutto, o quasi, è affidato alla forma e al feeling tra Lukaku e Lautaro: “Sugli esterni potremmo avere problemi con la qualità dei giallorossi, ma quello che conta sono i nostri due bomber. Contro due difensori come Mancini e Smalling possono essere devastanti”.