Inter-Roma, il programma della vigilia: la partenza per Milano alle 16 da Termini

Domani sarà già tempo di vigilia per la Roma che venerdì affronta l’Inter a San Siro nell’anticipo della 15^ giornata del campionato di Serie A. La mattinata dei giallorossi comincerà con la rifinitura alle 11, mentre a seguire (ore 13.45) sarà la volta della conferenza stampa di Fonseca. Alle 16, invece, la squadra partirà da stazione Termini alla volta di Milano. Non ci sarà Kluivert, alle prese con un edema al flessore della coscia, mentre non sarà al meglio Dzeko per colpa di una sindrome influenzale che lo ha tenuto fuori in questi ultimi giorni di allenamento.