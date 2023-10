Inter-Roma, fischi a Lukaku all’ingresso in campo. Lui ride e applaude

È arrivato il giorno tanto atteso del ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Al momento dell'ingresso in campo, il belga è stato accolto da tantissimi fischi da parte dei suoi ex tifosi. Cori di incitamento da parte degli oltre 4000 romanisti arrivati a Milano. Il numero 90 giallorosso ha applaudito, ha sorriso e non ha guardato la Curva Nord. Big Rom sembra sereno e non ha paura dei tanti fischi che riceverà durante tutta la partita. Gli ultras nerazzurri hanno promesso un'atmosfera infernale e sono entrati una buona parte dei fischietti nonostante i divieti e le possibili multe da 22€ che potrebbero arrivare. Durante il riscaldamento le telecamere lo hanno cercato in continuazione e lui di tutta risposta si è consultato con molti compagni, in particolare El Shaarawy (suo partner d'attacco), Kristensen e Ndicka per chiarire gli ultimi dettagli.