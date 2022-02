Inter-Roma, dove vedere in TV e in diretta streaming la gara di Coppa Italia

Questa sera i giallorossi scenderanno in campo contro i nerazzurri per il quarto di finale della competizione. Chi vince accede direttamente alle semifinali

Sfida da dentro o fuori questa sera a San Siro. Inter e Roma si giocano l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. I giallorossi arrivano dal pareggio interno con il Genoa mentre i nerazzurri dalla sconfitta nel derby. La squadra di Mourinho ha battuto il Lecce 3-1, dopo essere passata in svantaggio. Vittoria ottenuta grazie ai gol di Kumbulla, Abraham e Shomurodov. La squadra di Simone Inzaghi ha superato ai tempi supplementari l’Empoli. La vincente di questa sera affronterà una tra Milan e Lazio. In campionato i nerazzurri si sono imposti 0-3 allo stadio Olimpico.

La sfida tra Inter e Roma sarà trasmessa su Canale 5, o in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. La telecronaca Mediaset della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani, con Roberto Cravero al commento tecnico. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.