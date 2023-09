Inter-Roma, dalle 10:30 del 26 settembre in vendita i biglietti per il settore ospiti

In casa Roma, dopo la sconfitta con il Milan, si avvicina sempre di più anche il secondo big match di questo campionato. I giallorossi il prossimo 29 ottobre saranno di scena a San Siro contro l'Inter e come riportato dal club nerazzurro sul proprio sito, i biglietti per il settore ospiti (terzo anello blu) saranno disponibile dal prossimo 26 settembre a partire dalle 10:30. Il costo dei tagliandi sarà di 29 euro e potranno essere acquistabile tramite il portale VivaTicket.