Inter-Roma, boato a San Siro per Mourinho: “Bentornato a casa José”

Striscioni, applausi e cori: è questa l’accoglienza dei tifosi dell’Inter per lo Special One

A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita tra Inter e Roma valida per il passaggio alla semifinale di Coppa Italia, c’è stato un bentornato da brividi per José Mourinho. I tifosi nerazzurri a San Siro hanno accolto il tecnico giallorosso con un forte boato e un grande applauso al suo ingesso allo stadio. "Bentornato a casa José", si legge in uno striscione sugli spalti. Lo Special One ha ringraziato tutti i presenti con un applauso per l’affetto.