Inter-Roma, arbitra Chiffi. Al Var Pairetto

Designata la squadra arbitrale per la sfida di San Siro, in programma mercoledì sera alle 20.45.

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova ad arbitrare la sfida di mercoledì sera tra Inter e Roma, in programma alle 20.45 a San Siro. Assistenti Imperiale e Bresmes , con Prontera selezionato come IV uomo. Al Var designato Pairetto , con Di Iorio Avar dell'incontro.

Sono quattro i precedenti in cui Daniele Chiffi ha arbitrato la Roma. Il primo incrocio risale al 15 settembre 2019, quando gli uomini di Fonseca superarono per 4 a 2 il Sassuolo. La seconda gara è invece quella del 26 luglio 2020: nell'occasione i giallorossi riuscirono a battere 2 a 1 la Fiorentina grazie alla doppietta di Jordan Veretout. Chiffi aveva diretto anche l'esordio dell'attuale stagione della Roma contro l'Hellas Verona: la gara, terminata 0 a 0 sul campo, è poi divenuta sconfitta a tavolino per 3 a 0 a sfavore dei giallorossi per il mancato inserimento in distinta di Amadou Diawara. L'ultimo incrocio tra il club e il direttore di gara padovano è Roma-Sampdoria 1-0 dello scorso gennaio.