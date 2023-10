Inter-Roma, ammonito Paredes: salterà il match contro il Lecce

Leandro Paredes non ci sarà domenica contro il Lecce. Il centrocampista argentino era diffidato ed è stato ammonito per un fallo su Lautaro Martinez. Mourinho non potrà contare sull'ex Juventus per il match dell'Olimpico con i salentini. Il numero 16 tornerà a disposizione per il derby in programma il 12 novembre. Mou spera di recuperare Renato Sanches mentre è praticamente impossibile vedere Pellegrini domenica. Se non dovesse recuperare il portoghese spazio ad Aouar in mezzo al campo insieme a Bove e Cristante.