Inter-Roma ai quarti di finale: ecco quando si giocherà e chi sarà in casa

Mourinho batte all'Olimpico la squadra di Baroni guadagnandosi un posto per le ultime fasi della Coppa Italia: prossimo step Inzaghi a San Siro

Redazione

Arrivati ai quarti di finale, le squadre impegnate si giocano l'accesso alle ultimissime fasi della Coppa Italia, con l'assoluta volontà di arrivare fino in fondo. Il trofeo è sempre più vicino, ma bisognerà faticare ancora un po' prima di poter arrivare alla finale: nell'ultima partita ha trionfato la Roma di Mourinho contro il Lecce di Baroni, all'Olimpico per 3-1. I giallorossi giocheranno a San Siro, visto che i nerazzurri sono la squadra meglio piazzata nel tabellone: nel sorteggio di inizio stagione l'Inter infatti è stata sorteggiata con il numero 2, mentre la Roma con il numero 7. Spetterà quindi alla squadra di Inzaghi giocare il match in casa.

Ecco tutti gli incontri per i quarti di finale

I quarti di finale di Coppa Italia dovrebbero essere disputati mercoledì 9 febbraio 2022, ma è possibile che il match si giochi l'8 o il 10, visto che anche il Milan dovrà giocare in casa la propria partita con la Lazio, in caso contrario saranno i rossoneri ad invertire il campo e si giocherebbe all'Olimpico. Questi gli incontri: Juventus-Sassuolo, Atalanta-Fiorentina, Milan-Lazio e Inter-Roma. Secondo il regolamento sarà prevista una sola gara ad eliminazione diretta. In caso di parità ai 90' si andrà ai tempi supplementari: in caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore.

Dove vedere le partite in TV e streaming

Le gare di Coppa Italia quest'anno verranno trasmesse in esclusiva da Mediaset, in diretta TV in chiaro e in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.