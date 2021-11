Inter, risentimento muscolare per Darmian e Ranocchia: in dubbio per la Roma

Per l'esterno l'infortunio riguarda il retto femorale sinistro, mentre per il centrale si tratta dell'adduttore destro

Dopo l'infrasettimanale di mercoledì contro il Bologna, la Roma dovrà preparare la sfida contro l'Inter. L'inizio settimana dei nerazzuri, però, non è dei migliori. Il Club ha comunicato con una nota ufficiale l'entità degli infortuni rimediati da Darmian e Ranocchia. Per quanto riguarda il primo è stato riscontrato un risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra, stessa problematica all'adduttore destro del difensore centrale. Le condizioni dei due calciatori saranno valutate nei prossimi giorni, ma per il big match di domenica all'Olimpico la loro presenza è in dubbio.