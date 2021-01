Inter, problema al ginocchio sinistro per D’Ambrosio: domenica c’è la Roma

Ancora problemi fisici per l’Inter di Antonio Conte. Nel finale di gara della sfida contro la Samp Danilo D’Ambrosio è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema al ginocchio sinistro dopo un duro contatto con Leris. Urla di dolore, pugni a terra e sguardo contrariato per l’esterno difensivo nerazzurro, con l’Inter che adesso dovrà capire le sue condizioni di salute in vista dei prossimi duri impegni. Domenica infatti ci sarà la trasferta dell’Olimpico contro la lanciatissima Roma di Fonseca. Una sfida delicatissima per Conte specialmente dopo la sconfitta di Marassi contro Ranieri.