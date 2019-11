Inter, Moratti: “Avrei voluto vedere Totti nella mia squadra”

Ai microfoni del quotidiano veronese L’Arena, Massimo Moratti ha avuto modo di raccontare tratti della sua avventura come presidente dell’Inter. L’imprenditore pedrolifero ha svelato anche quali erano i giocatori che più lo esaltavano, facendo riferimento a un sogno mai concretizzato: “Escludendo i giocatori neroazurri, penso a Totti. Francesco per me è un mito: un giocatore che, per qualità, avrei voluto vedere anche nella mia squadra“. Parole di stima quelle del classe ’45, che non ha nascosto tutta la sua ammirazione nei confronti dell’ex numero dieci giallorosso.