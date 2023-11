Inter, Marotta: “Lukaku non è un’ossessione. Per noi è un capitolo chiuso”

Nonostante la sfida del Meazza tra Inter e Roma sia finita, non si placano le scie di polemiche tra Lukaku e i nerazzurri. L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, intervenuto presso il palazzo della regione Lombardia per SPORT MOVIES & TV, è ritornato sulla questione riguardante l'attaccante giallorosso e sulle parole di Mourinho che considera BigRom un'ossessione per il club nerazzurro: "Assolutamente no. Sull'argomento abbiamo parlato a più riprese, fa parte del passato e noi vogliamo concentrarci sul presente perché è impegnativo e vogliamo onorarlo al meglio, per noi il capitolo Lukaku è chiuso e lo abbiamo ribadito più volte".