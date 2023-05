Inter, Marotta: “La Roma è sempre forte, anche se è incerottata”

Le sue parole: "È un finale adrenalinico, ma siamo abituati. In 10 giorni ci giochiamo tutto"

Redazione

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfono di Dazn prima della sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

MAROTTA A DAZN

I risultati di questo periodo ci raccontano che siamo tornate alla migliore inter, lei cosa ci può dire? "La squadra sta bene, fa risultati e questo fa aumentare motivazione e autostima che sono componenti importanti per affrontare una Roma che appare incerottata, ma è sempre la Roma e siamo davanti ad un pubblico straordinario".

C’è grande eccitazione per la semifinale, ma un po’ di preoccupazione per il quarto posto. Come la sta vivendo? "È un finale adrenalinico, ma siamo abituati. In 10 giorni ci giochiamo tutto. Dobbiamo essere bravi, essere Inter fino alla fine. Inzaghi sta facendo tutto nel migliore dei modi".

Voi come società avete girato un momento negativo in uno positivo. C’è stato un momento che ha sancito una svolta? "Credo che il fatto di passare il turno in Champions contro il Benfica sia stato importante. La squadra si è ricompattata nell’ambito dell’autostima e della motivazione. La squadra ha ripreso delle certezze, ma siamo l’Inter quando partecipiamo ad una competizione diamo il massimo".

Quale è la realtà sul futuro di Inzaghi? "Gli allenatori sono sempre sotto esame. Di conseguenza, non ci ha toccato più di tanto il vociferare che si è creato attorno alla figura di Inzaghi. Il suo lavoro è straordinario e molto ben visto da tutti".

Come è stato accolto l’infortunio di Leao? "Un giocatore non è mai determinante, lo è il collettivo. Non so come sta il giocatore, ma so che pioli lo saprà sostituire".