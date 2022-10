Inter, Lautaro: “Dybala è molto importante per l’Argentina”

L'attaccante nerazzurro, in vista del Mondiale, parla degli infortuni capitati a la Joya e a Di Maria

"Dybala e Di Maria sono due giocatori molto importanti per l'Argentina, vediamo. - ha detto Lautaro Martinez, attaccante argentino dell'Inter nella conferenza stampa alla viilia dells afida di Champions League contro il Barcellona - Speriamo che Di Maria non si sia fatto niente, non ho visto cosa è successo".