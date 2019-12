Inter, la Roma al Meazza è una maledizione: l’ultima sconfitta giallorossa nel 2015

Il clima è quello delle grandi sfide, con i circa 65 mila spettatori che coloreranno San Siro per una grande serata di calcio. La Roma, in versione trasferta, è risultata nelle ultime uscite al Meazza particolarmente indigesta ai nerazzurri. Come ricorda gazzetta.it per l’ultimo successo casalingo bisogna riavvolgere il nastro nerazzurro al 31 ottobre 2015, quando Gary Medel segnò il gol vittoria della formazione di Roberto Mancini. Da allora soltanto due pareggi e una sconfitta per i nerazzurri. La Pazza Inter infatti ha vinto solo 3 delle ultime 14 gare interne di campionato contro i giallorossi. Le due squadre hanno pareggiato gli ultimi tre scontri diretti.