Inter-Juventus, Totti a San Siro insieme a Di Biagio

E’ iniziato il dopo Roma per Francesco Totti. Martedì il volo per Londra in mattinata, la sera l’appuntamento sugli spalti per assistere al match di Champions League tra Tottenham e Bayern Monaco terminato con un pirotecnico 7-2 per i bavaresi. Neanche cinque giorni dopo ecco l’ex capitano giallorosso a San Siro per il derby d’Italia tra Inter e Juventus che chiude la settima giornata di campionato. Insieme a lui, l’ex Ct dell’Italia U21 e un amico di sempre, Gigi Di Biagio.