Inter, Inzaghi: “Dispiaciuto per Roma e Fiorentina, hanno fatto ottime partite”

"Sarebbe importante per tutto il nostro movimento, sono molto dispiaciuto per Roma e Fiorentina che hanno fatto due ottime partite ma hanno perso. Ma indipendentemente di come finirà la nostra partita, credo che quest'anno sia stato raggiunto un grande traguardo. È stato un bellissimo segnale per il calcio italiano" ha detto tra le altre cose Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League.