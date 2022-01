Inter, Dzeko: “Contento di festeggiare il primo trofeo in nerazzurro”

Primo trofeo in Italia per il bosniaco: tutta la sua gioia è sui social

Quello vinto contro la Juventus per l'Inter non è solo il primo trofeo in nerazzurro per la squadra di Simone Inzaghi ma in assoluto il primo per Edin Dzeko da quando gioca in Italia. Per questo, dopo la vittoria in Supercoppa con i bianconeri ai supplementari per 2-1, l'ex capitano giallorosso ha espresso tutta la sua gioia su Instagram: "Contento di festeggiare il primo trofeo in nerazzurro! Forza ragazzi, avanti cosi!".