Inter, distrazione miotendinea per Gagliardini: con la Roma non ci sarà

Roberto Gagliardini da forfait per la partita contro la Roma. Il centrocampista dell’Inter, fa sapere la società, si è sottoposto presso l’Istituto Humanitas di Rozzano a esami clinici che hanno evidenziato una distrazione miotendinea della pianta del piede destro. Non potrà quindi essere in campo nella sfida che giallorossi e nerazzurri disputeranno a San Siro nella serata di venerdì. Lo stop dell’ex Atalanta aumenta l’emergenza a centrocampo per Antonio Conte, che deve fare a meno anche di Stefano Sensi e Nicolò Barella. Le condizioni mediche di Gagliardini verranno rivalutate dallo staff milanese la settimana prossima.