Inter, Conte recupera Barella. Lukaku verso il sì contro la Roma

L’Inter continua a prepararsi in vista della sfida di domenica sera all’Olimpico contro la Roma. Se Fonseca recupera Smalling, Antonio Conte potrà contare sul ritorno in campo di due pedine fondamentali. Come riporta ‘Sky Sport’, oggi Romelu Lukaku ha svolto un lavoro personalizzato intenso sul campo di Appiano Gentile. Per il belga domani dovrebbe essere il giorno decisivo per capire se sarà disponibile per affrontare i giallorossi. Nicolò Barella, invece, si è allenato in gruppo e dovrebbe essere impiegato da titolare. Il centrocampista ex Cagliari tornerà dopo 4 partite saltate per l’infortunio all’adduttore della coscia destra.