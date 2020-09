Inter, Ausilio: “Skriniar resta”. Per Smalling c’è solo la Roma

Il diesse dell’Inter Piero Ausilio ha parlato del mercato e della situazione Skriniar, legata a doppio filo al futuro di Smalling, nel pre gara della sfida con il Benevento, valevole per il recupero della prima giornata di Serie A. Queste le parole del dirigente nerazzurro ai microfoni di Sky Sport: “C’è stato contatto con il Tottenham, abbiamo ribadito che il giocatore non è sul mercato. E non abbiamo ricevuto offerte particolari. Oltre che ribadire che Skriniar resterà qui, non posso fare”. Parole che, oltre a blindare l’ex centrale della Samp, frenano probabilmente l’Inter nella corsa a Smalling, che adesso aspetta soltanto il rilancio della Roma previsto nelle prossime ore.