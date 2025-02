Inter, Antonello lascia il club nerazzurro. La Roma pronta ad accoglierlo

Alessandro Antonello , come previsto, lascia l'Inter ed è pronto a sposare il progetto Roma. Il dirigente, in procinto di diventare il nuovo Ceo giallorosso, ha salutato questa mattina il club nerazzurro che ha scritto un lungo comunicato sul suo sito ufficiale. Ecco il testo

"L'FC Internazionale Milano comunica che da oggi, lunedì 3 febbraio, Alessandro Antonello, CEO Corporate, lascia la società per cogliere nuove sfide. Antonello ha contribuito in modo rilevante allo sviluppo del Club ricoprendo diversi ruoli nell’arco di un percorso decennale. Nel 2015 entra all’Inter come Chief Financial Officer, per ampliare le sue responsabilità come Chief Operations Officer nella stagione seguente. Nel 2017 raggiunge i vertici del Club quando viene nominato Chief Executive Officer, incarico che ha mantenuto fino ad oggi con due diverse proprietà. Il suo lavoro è stato apprezzato e ha garantito all’Inter un contributo manageriale, sia sul fronte dello sviluppo della società, sia sul fronte dei ricavi. Durante questo periodo ha potuto contribuire con la sua professionalità alla conquista di 7 trofei: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane".