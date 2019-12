Insulti razzisti di un tifoso a Machin, il Pescara: “Inaccettabile, terremo fuori questo individuo” – FOTO

Altro caso di razzismo in Italia. Questa volta in Serie B e con protagonista José Pepin Machin, centrocampista del Pescara con un passato nella Roma. Il mediano, oggetto di insulti su Instagram dopo aver sbagliato una palla gol nel match di ieri con il Chievo, trova il supporto del club che sul proprio profilo Twitter scrive: “È inaccettabile e faremo del nostro meglio per tenere questo individuo lontano dai social e non solo. No al razzismo”. Dall’omonimo social arriva anche la risposta del calciatore: “Voglio ringraziare in primis la mia società e tutti voi per i messaggi e la solidarietà nei miei confronti. Purtroppo in questo mondo nell’anno 2020 c’è ancora gente così. Mi dispiace. Buon anno a tutti e forza Pescara”.