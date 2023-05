Insulti razzisti a Vinicius, Dybala non ci sta: “Siamo con te”

Anche Paulo Dybala non rimane in silenzio. Nei giorni scorsi il calcio ha dovuto fare i conti con l'ennesimo caso di razzismo, con l'asso del Real Madrid Vinicius insultato al Mestalla contro il Valencia. Il brasiliano ha reagito, chiedendo l'allontanamento di un tifosi sugli spalti con la partita che è stata interrotta per alcuni minuti. Poi gli sfoghi dello stesso calciatore, di Ancelotti e ovviamente di tanti altri colleghi e non solo. Oggi anche Paulo Dybala ha voluto esprimere solidarietà nei confronti di Vinicius sui social, pubblicando il video degli insulti. "No al razzismo, siamo con te. Non c'è spazio da nessuna parte per il razzismo", scrive l'argentino della Roma.