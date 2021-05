“Inside the Derby”: la Roma prepara una coreografia con i tifosi protagonisti

Per la stracittadina del 15 marzo il club ha organizzato un'iniziativa in collaborazione con l'associazione Roma Cares

La Roma prova a rendere speciale il derby del 15 maggio con la Lazio. La stracittadina sarà ancora a porte chiuse come da protocollo Covid, ma il club giallorosso ha pensato ad un'iniziativa in collaborazione con l'associazione "Roma Cares" per far sentire i tifosi il più coinvolti possibile: "Non può esistere un Derby senza i colori giallorossi all’Olimpico. Il 15 maggio la Roma scenderà in campo per quella che tutti speriamo sia l’ultima stracittadina senza tifosi all’Olimpico. Il Club ha deciso di realizzare una coreografia speciale per l’occasione, grazie a una campagna che parte oggi. “Inside the derby” è infatti l’occasione per sostenere la Roma pur senza essere allo stadio, un’opportunità unica per far sentire la propria vicinanza alla squadra e allo stesso tempo aiutare i progetti di Roma Cares".