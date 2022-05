Inno della Roma cantato in classe, parlano i genitori: “I bambini si sono divertiti”

Le mamme e i papà degli alunni della classe in questione, hanno voluto scrivere una lettera per raccontare i fatti, cercando di far cessare il clamore mediatico della vicenda

Il video che mostra i bambini di una scuola elementare della zona Nord di Roma cantare l'inno della Roma il giorno dopo la vittoria della Conference, ha fatto il giro del web. Le mamme e i papà dei bambini della classe in questione, hanno voluto scrivere una lettera per raccontare i fatti, cercando di far cessare il clamore mediatico della vicenda: "Ci sentiamo in dovere di chiarire l’effettiva verità dei fatti vista la notevole risonanza della vicenda avvenuta nella classe dei nostri figli. Nessuno dei nostri bambini ha riportato a noi genitori alcun fastidio o sofferenza, né tantomeno traumi per aver cantato insieme l’inno della Roma. I bambini si sono divertiti e hanno riportato a casa questa esperienza come positiva e divertente".Sul presunto pianto dell'alunno di fede biancoceleste, hanno poi aggiunto: "Vogliamo chiarire in merito che il pianto era dovuto al fatto che non stava bene, come confermato dalla mamma, che lo ha ripreso prima perché aveva la febbre. Vogliamo esprimere il nostro più profondo dispiacere per il fatto che un momento ludico e divertente vissuto in classe in assoluta serenità dai nostri figli sia stato utilizzato per montare una polemica, che offende noi e soprattutto la nostra meravigliosa maestra, alla quale cogliamo l’occasione per riconfermare la nostra più profonda stima e fiducia per quanto ha sempre fatto, con amore e dedizione, per i nostri bambini, i quali, unanimemente, la amano moltissimo”.