Inghilterra, Abraham e Smalling fuori dai convocati per le sfide con Italia e Ucraina

Ancora una delusione per Tammy Abraham e Chris Smalling. Questo pomeriggio la nazionale inglese, tramite i propri account social, ha diramato la lista dei convocati per i match contro Italia (23 marzo) e Ucraina (26 marzo). Tra i nomi scelti dal c.t Southgate, non compaiono quelli dell'attaccante e del difensore giallorosso, ancora fuori dai convocati come accaduto per il Mondiale in Qatar. Al posto di Abraham scelto Toney (attaccante de Brentford) mentre a Smalling sono stati preferiti difensori come Maguire e Marc Guéhi.