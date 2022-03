Inghilterra, Abraham convocato per le amichevoli con Svizzera e Costa d’Avorio

Il numero 9 giallorosso è stato convocato dalla sua nazionale per le prossime amichevoli in programma per il 26 e per il 29 marzo

Redazione

Il rendimento di Tammy Abraham al suo primo anno di Serie A non sta passando in osservato nel suo paese d'origine. Gareth Southgate, C.T. dell'Inghilterra, ha di certo notato le performance dell'ex Chelsea e ha deciso di convocarlo per le prossime due amichevoli della nazionale contro Svizzera e Costa d'Avorio. Il centravanti giallorosso è il giocatore più decisivo di tutta la Roma ed è inoltre il miglior marcatore inglese in circolazione. Con 20 gol all'attivo, Abraham si candida sempre di più a diventare il miglior realizzatore della Roma al primo anno, nel mirino ci sono Batistuta e Montella a quota 21 e Volk a quota 24.