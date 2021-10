Inghilterra, Abraham convocato in extremis: decisive le prestazioni con la Roma

L'attaccante giallorosso si unirà ai compagni per le sfide contro Andorra e Ungheria

Dal suo arrivo nella Capitale Abraham ha conquistato proprio tutti, per i tifosi è ormai un idolo, mentre per i compagni è un punto di riferimento. I gol fin qui sono pochi, colpa dei pali che continuano a mettersi di traverso, ma le prestazioni sono molto convincenti tanto che Mourinho non ci rinuncia mai, nemmeno quando parte dalla panchina. Secondo il 'The Athletic' la forma straripante del centroavanti avrebbe convinto il c.t. dei "Tre Leoni" Southgate a convocarlo in extremis per le sfide di qualificazione ai mondiali 2022 contro l'Andorra (9 ottobre) e l'Ungheria (12 ottobre). Tammy ritrova la nazionale dopo quasi un anno, l'ultima convocazione era arrivata nel novembre 2020.