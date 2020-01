Infortunio Zaniolo, il messaggio di Totti: “Tornerai più forte di prima” – FOTO

Per rincuorare Nicolò Zaniolo dopo il brutto infortunio di ieri è arrivato anche Francesco Totti. La leggenda romanista ha infatti voluto esprimere tramite il suo profilo Instagram tutta la sua vicinanza al calciatore. “Forza Nicolò, tornerai più forte di prima“. Queste le parole dell’ex capitano per il giovane collega, che adesso affronterà un percorso di riabilitazione come fece lo stesso Totti nel lontano 2006. L’obbiettivo, come fu allora del capitano giallorosso, è quello di essere a disposizione dell’Italia per un grande appuntamento internazionale. Allora il mondiale di Berlino, oggi l’Europeo itinerante che inizierà a Roma.