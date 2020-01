Infortunio Zaniolo, Dybala: “Tornerai da campione”. Buffon: “L’Italia ha bisogno di te” – FOTO

Nella dura sconfitta contro la Juventus, la nota più dolorosa arriva dalle notizie sulle condizioni di Zaniolo: il centrocampista ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nel post partita, sui social, le reazioni dei giocatori di entrambe le squadre non sono mancate, volendo sostenere la dura situazione del gioiello italiano. Dybala, su Instagram, si stringe al numero 22 giallorosso: “Tanto dispiacere per l’infotunio di Zaniolo. In bocca al lupo, tornerai da campione!”. In zona mista anche Buffon ha mandato un messaggio a Nicolò: “L’Italia ha bisogno di te, un grande in bocca al lupo”.