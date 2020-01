Infortunio Zaniolo, il messaggio della Uefa: “Ti aspettiamo in campo” – FOTO

Anche Amadou Diawara si unisce a colleghi e compagni per sostenere Nicolò Zaniolo. Attraverso un post su Instagram, l’ex Napoli ha scritto: “In bocca al lupo fratello tornerai più forte di prima”. Sono sempre più i messaggi di vicinanza nei confronti dell’esterno giallorosso, operatosi questa mattina per la ricostruzione del legame crociato. Come quello di Mert Cetin: “Spero che torniate il prima possibile in campo“. Questo il commento del turco menzionando anche il connazionale Demiral.

EX – Anche una delle sue squadre passate, la Virtus Entella, ha voluto esprimere vicinanza a Zaniolo dopo il brutto infortunio di ieri: “Forza Nico“, queste le parole della società ligure sul proprio profilo Twitter.

ITALIA – “Ti aspettiamo in campo Nicolò“. Questo invece il commento direttamente dal profilo ufficiale Twitter della Uefa, con l’augurio che possa recuperare in vista dell’appuntamento Europeo che inizierà a giugno.