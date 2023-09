Smalling, la verità sull’infortunio: rientro dopo la sosta per un problema tendineo

Le condizioni di Chris Smalling sono ormai un mistero. Il difensore inglese non gioca da prima della pausa, la sconfitta contro il Milan, e ha già saltato tre partite tra campionato ed Europa League. E nel frattempo non sono arrivate notizie di un suo infortunio o un possibile rientro. Il suo ritorno, però, non sembra previsto a breve: secondo 'Il Corriere dello Sport', il centrale non è guarito e non è ancora in grado di allenarsi a causa di un problema tendineo (e non muscolare), che lo tormenta da tempo. E che anche in ritiro ha condizionato la sua preparazione, probabilmente portandolo all'inizio negativo visto sul campo tra errori e una forma ancora approssimativa. L'ex United non sta bene, nella sosta ha seguito un programma personalizzato di riabilitazione provando a correre anche sul campo. Il dolore però è rimasto e si è quindi deciso - insieme allo staff e a Mourinho - di non forzare e aspettare una totale guarigione, che a 34 anni può essere più faticosa. Smalling salterà ovviamente la trasferta di Genova, ma quasi sicuramente non sarà a disposizione neanche per i successivi tre impegni fino alla seconda sosta per le nazionali contro Frosinone, Servette e Cagliari. Il 22 ottobre è previsto il match col Monza, dove Mourinho spera di riavere anche Renato Sanches.