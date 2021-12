Infortunio Smalling, Atalanta a rischio. Mourinho: “Non sono ottimista”

L'inglese è uscito al 60' di Roma-Spezia per un fastidio all'adduttore destro

"Oggi perdiamo Smalling e Felix ma recuperiamo Mancini contro l’Atalanta... è sempre tutto difficile". Così uno sconsolato José Mourinho ha commentato il nuovo problema fisico del suo difensore nel post partita di Roma-Spezia . Poi ha aggiunto: "Purtroppo sono state più le volte senza Smalling che con lui. È un giocatore di classe, esperienza e leadership, è veloce e bravo. Non so come sta, ma se l’ho fatto uscire con il risultato aperto al 60’, non c’è da essere positivi e ottimisti".

Oggi l'ex Manchester aveva portato in vantaggio la sua squadra. Contro gli uomini di Gasperini rientreranno dalla squalifica Mancini e probabilmente Zaniolo, impegnato ad allenarsi in solitaria sul prato dell'Olimpico a fine match. Ma lo Special One dovrà molto probabilmente fare a meno del centrale inglese, che ha chiesto il cambio dopo aver avvertito un fastidio all'adduttore destro. Se fosse confermato lo stop, sarebbe il terzo stagionale per Smalling, che dalla scorsa stagione non riesce a trovare pace.