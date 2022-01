Infortunio Marchizza, la Roma: “Forza Riccardo! Ti aspettiamo presto in campo”

Si tratta della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il club ha voluto mostrare vicinanza al ragazzo cresciuto nel vivaio di Trigoria

Dopo la verifica degli esami effettuati in giornata per Marchizza, l'esito ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La Roma, che ha visto crescere nei propri campi sportivi il classe '98, ha voluto mostrare vicinanza al terzino attraverso una nota social su Twitter. "Forza Riccardo! Ti aspettiamo presto in campo" recita il post. La foto scelta è quella di un'esultanza del calciatore quando vestiva giallorosso. Ieri anche Zaniolo attraverso una storia su Instagram, si era mostrato vicino al ragazzo costretto dunque a chiudere anzitempo la stagione.