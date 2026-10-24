Manu Koné è sempre più vicino a tornare in campo. Il centrocampista francese, alle prese con il recupero dall'infortunio muscolare rimediato nella sfida di Champions League contro il Real Madrid lo scorso 14 ottobre, aveva riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Ora, però, il rientro appare davvero a un passo. Secondo Il Messaggero, infatti, Manu dovrebbe tornare a disposizione tra la sfida di Champions contro il Manchester United del 3 novembre e quella di campionato contro il Sassuolo del weekend successivo. Già Gasperini, prima di Roma-Genoa, aveva immaginato un suo rientro per il fine settimana del 7 novembre. L'obiettivo della Roma, ad ogni modo, sembra quello di riavere il francese prima della sosta Nazionali.