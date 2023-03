Immobile, derby con la Roma in forse. Tare: “Ciro sarà fuori 2-3 settimane”

Nella mattinata di ieri è arrivata la notizia dell'infortunio di Immobile. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. A pochi minuti dall'impegno in Conference League contro l'AZ Alkmaar, Tare sembra confermare, ai microfoni di Sky Sport, la sua assenza per il derby della capitale in programma il 19 marzo. Queste le parole del ds della Lazio: "Ciro ha spesso questi infortuni, mai avuti in passato. La caviglia non è al 100% e non è tranquillo, ha preso medicine già prima di Napoli, questo comporta infortuni così. Non è molto grave, in 2/3 settimane massimo sarà a disposizione". Stando a queste dichiarazioni, l'attaccante biancoceleste tornerebbe in campo dopo la sosta per le nazionali, ad aprile e salterebbe la partita contro la Roma.