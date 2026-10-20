La paura è durata il tempo di una risonanza, poi Paulo Dybala ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La Joya si è fermata, ma stavolta senza drammi: una piccolissima lesione al gemello del polpaccio destro, un contrattempo di poco conto che non cambia i programmi della Roma e soprattutto non riaccende gli spettri del passato, scrive Il Corriere dello Sport. Qualche giorno di riposo, la ripresa graduale con il gruppo e la voglia di tornare presto protagonista. Gasperini lo aspetta, i tifosi anche: l'obiettivo è riabbracciare l'argentino tra circa una settimana, con lo sguardo rivolto alla gara di campionato contro l’Udinese, e alla trasferta di Manchester. Nessun allarme rosso come in passato, solo un pit stop prima di tornare a fare coppia con Malen. Domenica, durante un allenamento completo a Trigoria, Paulo ha avvertito ancora un leggero fastidio: da qui la decisione di sottoporlo a una nuova risonanza che ha individuato una piccola lesione inizialmente nascosta da un edema. I medici giallorossi lo hanno rassicurato: niente di preoccupante.