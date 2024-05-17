L'Atalanta mercoledi sfiderà il Bayer Leverkusen nella finale e il centrocampista olandese sarà assente

Redazione
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VIDEO - Delirio per l'arrivo della Roma alla BayArena: cori per i giallorossi

Con un post su Twitter il centrocampista dell'Atalanta ha annunciato che mercoledì non sarà in campo per la finale di Europa League a causa di un infortunio. L'olandese ha scritto: "Qualche giorno fa non avrei mai pensato di scrivere queste parole: non posso giocare la finale di Europa League. Quella che avrebbe dovuto essere la settimana più importante della mia carriera, è diventata il più grande incubo". Questa notizia ha smosso gli umori dei tifosi della Roma che non hanno dimenticato ciò che ha fatto De Roon. Lo scorso anno l'olandese, originario di Rotterdam, pubblicò sul suo profilo di Twitter una foto con il dito medio, con scritto "Quando hai le tue radici a Rotterdam e batti la Roma" con riferimento alla partita che si giocò qualche giorno prima all'Olimpico proprio tra il Feyenoord e i giallorossi. Una volta scoperta l'assenza del giocatori bergamasco, i tifosi della Roma si sono scatenati con i commenti: "Il Karma", "La ruota gira".

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