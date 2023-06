Infortunio Abraham, l’inglese tornerà a Londra per operarsi

Una brutta batosta proprio durante l'ultima partita di una stagione a dir poco sottotono. L'annata di Tammy Abraham, non è stata delle migliori e in più, la sfortuna ci ha messo del suo con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, in occasione di Roma-Spezia. L'attaccante inglese, alla quale la società ha dato libertà di scelta per decidere su dove effettuare la delicata operazione, ha optato per Londra. Difficile, ovviamente, ipotizzare una possibile data per un ritorno in campo. Sicuramente, il numero nove giallorosso non vedrà il rettangolo di gioco almeno per i prossimi otto mesi. È presumibile, infatti, un suo ritorno a pieno regime direttamente il prossimo anno. Una mazzata non di poco conto per la Roma e per i suoi tifosi.