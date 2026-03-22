Roma-Lecce, l’infortunio di Mancini non preoccupa: andrà regolarmente in Nazionale

Il difensore non era stato bene in settimana ed era in dubbio per il Bologna giovedì scorso, poi oggi è stato sostituito all'intervallo per un affaticamento al polpaccio

Sospiro di sollievo per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma è stato sostituito da Ghilardi all'intervallo della sfida contro il Lecce per un problema al polpaccio sinistro. Il numero 23 giallorosso è stato inquadrato dalle telecamere in panchina mentre si toccava il polpaccio, ma non appariva preoccupato in volto. Mancini non era stato bene già in settimana, alle prese con un problema al polpaccio che ne aveva messo in dubbio la presenza contro il Bologna nel ritorno degli ottavi di Europa League: il difensore, poi, aveva stretto i denti giocando 120' nell'amara serata europea contro i rossoblù. Come riportato da Sky Sport nel post-gara, per Mancini si tratterebbe di un affaticamento che non crea particolari preoccupazioni: il difensore, in attesa di notizie ufficiali, raggiungerà il ritiro della Nazionale, con il CT Gattuso che lo ha convocato per i play-off Mondiale.