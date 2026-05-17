Brutte notizie per la Roma che al 36esimo del derby perde la colonna portante della sua difesa. Problemi per Evan Ndicka che si è fermato dopo uno scatto e ha accusato un problema muscolare toccandosi il flessore della coscia destra. Grande preoccupazione di Gasperini e della panchina giallorossa che ha immediatamente chiamato Rensch per sostituirlo. Nelle prossime ore andranno valutate le sue condizioni e l'entità dell'infortunio, il difensore ivoriano rischia di saltare anche il Mondiale oltre all'ultima partita di campionato contro l'Hellas Verona.