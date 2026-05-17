L'ivoriano è stato sostituito al 36'. Ora rischia di saltare anche il Mondiale
Brutte notizie per la Roma che al 36esimo del derby perde la colonna portante della sua difesa. Problemi per Evan Ndicka che si è fermato dopo uno scatto e ha accusato un problema muscolare toccandosi il flessore della coscia destra. Grande preoccupazione di Gasperini e della panchina giallorossa che ha immediatamente chiamato Rensch per sostituirlo. Nelle prossime ore andranno valutate le sue condizioni e l'entità dell'infortunio, il difensore ivoriano rischia di saltare anche il Mondiale oltre all'ultima partita di campionato contro l'Hellas Verona.
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